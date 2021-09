Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,20 EUR -2,41% (10.09.2021, 19:09)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,06 EUR -2,26% (10.09.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,0362 USD -2,62% (10.09.2021, 18:55)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Streit um die geschäftlichen Spielregeln im Apple App Store habe der iPhone-Konzern eine rechtliche Niederlage hinnehmen müssen. Nach einem Urteil eines Bundesgerichts in Oakland (Kalifornien) vom Freitag müsse Apple den Entwicklern bei den Bestimmungen zur Bezahlung der Apps und Services entgegenkommen.In dem Verfahren Apple gegen den Spiele-Entwickler Epic habe Richterin Yvonne Gonzalez Rogers geurteilt, dass Apple den Entwicklern nicht verbieten könne, in ihren Apps Schaltflächen oder Links einzubauen, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des Apple-eigenen In-App-Kaufsystems verweisen würden. Das Urteil besage auch, dass Apple den Entwicklern nicht verbieten könne, mit Kunden über Kontaktinformationen zu kommunizieren, die die Entwickler bei der Anmeldung innerhalb der App erhalten hätten.Kern des Streits zwischen Entwicklern wie Epic seien die Provisionen, die Apple in seinem App Store verlange, nämlich 15 beziehungsweise 30 Prozent des Umsatzes. Epic habe auch das Monopol zur Installation von Apps zu Fall bringen wollen. Bislang erlaube Apple auf dem iPhone und iPad nur die Installation von Programmen über den App Store.Richterin Rogers habe einer von Epic beantragten einstweiligen Verfügung stattgegeben, den Spielehersteller aber auch zur Zahlung von Schadenersatz an Apple in Höhe von vier Millionen Dollar verurteilt.Den Anlegern sei das Urteil am Freitagabend sauer aufgestoßen: Die Apple-Aktie sei an der NASDAQ zuletzt um 2,3 Prozent auf 150,51 Dollar abgesackt. Damit hätten sich die Papiere ein Stück weit vom kürzlich markierten Rekordhoch bei 157,26 Dollar entfernt. Trotzdem bleibe der mittelfristige Aufwärtstrend weiter intakt.Daher gilt: Bei Apple-Aktien die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: