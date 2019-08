XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

184,42 EUR +1,60% (16.08.2019, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

184,82 EUR +1,77% (16.08.2019, 16:06)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

205,00 USD +1,62% (16.08.2019, 15:55)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (16.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Investoren würden bereits wissen, dass das neue iPhone an den Import-Zöllen vorbeikomme. Nach einem Versehen seitens Apple könnten sie auch das Veröffentlichungsdatum der neuen iPhones erfahren haben.In der Vorabversion des neuen Betriebssystems iOS 13 sei Apple wohl ein kleines Missgeschick unterlaufen. In der Beta sei ein Bild enthalten, dass den Titel "holdforRelease" trage und mit dem Datum 10. September versehen sei. Das Datum würde in das übliche Apple-Veröffentlichungsschema passen. 2018 habe die Keynote am 12. September stattgefunden und am 21. September sei der Verkauf gestartet.Der Screenshot könnte damit auf die Apple-Keynote schließen lassen, auf der die neuen iPhones präsentiert würden. Laut MacRumors würden drei neue iPhones erwartet, die vor allem durch drei Kameras auf der Rückseite auffallen könnten, wie erste Dummy-Modelle verraten würden.Es werde kein großer technologischer Sprung der neuen iPhone-Generation erwartet. Erst mit der Einführung von 5G dürfte es gelingen, wieder einen Großteil der iPhone-Besitzer zu einem Upgrade zu bewegen. Schwächle der chinesische Absatzmarkt weiter, dürfte es durch die neuen iPhones folglich kaum Impulse für die Apple-Aktie geben. Die Kursperformance korreliert damit wohl weiterhin mit den Entwicklungen im Handelsstreit - auch wenn langfristig das Services-Geschäft die Unsicherheiten ausgleichen dürfte, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: