Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (24.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Unter dem Codenamen "Titan" treibe der US-Konzern angeblich seit Jahren ein eigenes Auto-Projekt voran. Nun habe der Apple mit Steve MacManus erneut einen hochrangigen Ex-Tesla-Ingenieur verpflichtet. Eine Recherche enthülle weitere verblüffende Parallelen.Aufgrund von Apples Abwerbe-Wut kämen immer wieder Gerüchte auf, der iPhone-Konzern wolle Tesla übernehmen. Bereits vor zwei Monaten sei "Der Aktionär" diesbezüglich zum Schluss gekommen: "Die Milliarden könnte Apple auch in eigene (neue) Mitarbeiter investieren, statt in die Übernahme eines Konzerns, der anscheinend auf der Kippe steht."Apples offenbar jüngste Verpflichtung aus dem Tesla-Lager bestätige die Einschätzung des Anlegermagazins. Das Unternehmen ziehe es offensichtlich vor, einzelne Mitarbeiter zu engagieren, statt Tesla komplett zu kaufen. Ungewiss sei, ob Apple wirklich noch (oder wieder) an einem eigenen Auto arbeite. Apple-Chef Tim Cook habe 2017 die Entwicklung einer Software für autonomes Fahren als "Mutter aller KI-Projekte" bezeichne. MacManus Verpflichtung könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, dass Apple zur Entwicklung eines kompletten Wagens zurückgekehrt sei, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link