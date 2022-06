Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des Tech-Giganten habe seit letzter Woche wieder Gas geben können. Lieferkettenprobleme und die Inflation seien zuletzt von einer guten Stimmung am Gesamtmarkt übertrumpft worden. Die Apple-Aktie habe sich seitdem wieder an wichtige Chartmarken zurückgekämpft. Diese Meldung könnte nun zu weiteren Impulsen führen.Apple unternehme einen Schritt gegen die Lieferkettenprobleme. Der US-Konzern verlagere einen Teil der Produktion seiner iPads von China nach Vietnam, nachdem strenge Covid-19-Sperren im Reich der Mitte zu Unterbrechungen in der Lieferkette und dem Vertrieb geführt hätten. Der geografische Schritt unterstreiche Apples Plan, sein Liefernetzwerk zu diversifizieren. Apple gehe dabei auf Nummer sicher. Denn ab Anfang Juni lasse Shanghai einen Großteil seiner Beschränkungen fallen.Der durchaus sinnvolle Schritt habe indes noch keine merklichen Impulse für die Apple-Aktie liefern können. Zwar stehe der Titel nach der jüngsten Erholungsbewegung unmittelbar an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei knapp 150 USD, der nachhaltige Sprung darüber sei allerdings trotz Kaufsignal beim MACD-Indikator nicht gelungen. Kurzfristig könnte nun sogar ein Verkaufssignal die Apple-Aktie unter Druck setzen. So dürfte es noch in dieser Woche zu einem Death Cross (GD50 kreuzt GD200 von oben nach unten) kommen.Die kurzfristig verzwickte charttechnische Situation sollte Anleger aber nicht davon abbringen, auf die langfristigen Chancen der Apple-Aktie zu setzen. Neben einer verbesserten Corona-Lage in China streue der US-Konzern nun einen Teil auf weitere Produktionsländern und sei damit bessern gegen mögliche zukünftige Beschränkungen gewappnet, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2022)