Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

224,05 EUR +0,81% (30.03.2020, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

224,65 EUR -0,79% (30.03.2020, 12:05)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

247,74 USD -4,14% (27.03.2020, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Reihenweise würden die Kursziele für die Apple-Aktie zusammengestrichen. Mit der Schweizer Großbank UBS habe das nächsten Analystenhaus sein Kursziel für Apple von 335 auf 290 USD gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Bereits Ende letzter Woche habe Piper Sanders das Kursziel gesenkt.Gelinge es der Apple-Aktie, nachhaltig über die 200-Tage-Linie auszubrechen, sei eine Erholung bis in den Bereich bei 241 Euro möglich. Danach warte bei 269 Euro der nächste Widerstand und die 50-Tage-Linie. Falle die Apple-Aktie aber weiter, wäre der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt und die Stabilisierung rücke wieder in weite Ferne."Der Aktionär" sei der Ansicht, dass die Corona-Folgen bereits im Kurs avon Apple eingepreist sein sollten und bleibe deshalb für den iPhone-Hersteller auf diesem Niveau langfristig bullish. Investierte Anleger könnten folglich an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 155 Euro platziert werden, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: