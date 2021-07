Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Seit letzter Woche ziehe die Apple-Aktie wieder ordentlich an. Bereits den sechsten Tag infolge stehe sie deutlich im Plus. Dennoch habe sich der Titel im ersten Halbjahr deutlich schlechter im Vergleich zum Gesamtmarkt entwickelt. Nach JPMorgan sei jetzt dennoch der richtige Zeitpunkt um beim iPhone-Riesen einzusteigen.Die Apple-Aktie entwickele sich in den Monaten vor der Markteinführung des neuen iPhones historisch gesehen besser als der Gesamtmarkt. "Der Verkaufsdruck der iPhone 12-Serie, die historische Outperformance im Zeitraum Juli-September auf dem Weg zum Launch-Event und positive Impulse in Bezug auf die Outperformance der iPhone 13-Serie im Verhältnis zu den gesenkten Investorenerwartungen implizieren ein sehr attraktives Set-up für die Aktien in der zweiten Jahreshälfte", habe Samik Chatterjee von JPMorgan am Dienstag gesagt.Chatterjee habe angemerkt, dass Apple im ersten Halbjahr aufgrund der wenigen positiven Impulse deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten habe. Die Apple-Aktie sei im bisherigen Jahresverlauf um 5,5% gestiegen, während der S&P 500 um 15,9% zugelegt habe.Sie habe jedoch in den letzten sieben Jahren von Juli bis September, also im Vorfeld der iPhone-Veröffentlichung im Herbst, eine bessere Performance als der S&P 500 erzielt. Die durchschnittliche Outperformance während dieses Zeitraums in den letzten sieben Jahren betrage 7%. "Wir glauben, dass das Set-up in Richtung zweites Quartal interessant und für eine deutliche Outperformance gegenüber dem Markt positioniert ist", habe Chatterjee gesagt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link