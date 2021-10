Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant habe mit seinem Quartalsbericht am Donnerstagabend nicht überzeugen können. Das große Problem: Produktionsausfälle aufgrund von Corona-Effekten und fehlenden Chips. Das noch größere Problem: Eine Lösung sei nicht in Sicht.Der Chip-Mangel und die Produktionsausfälle durch Corona-Lockdowns hätten Apple laut CEO Tim Cook im abgelaufenen vierten Quartal (bis 25. September) rund sechs Milliarden Dollar gekostet. Immerhin seien laut der Unternehmensführung die Probleme im Zusammenhang mit Corona-Schließungen behoben - das größere Problem bleibe aber bestehen."Es ist unklar wie lange es dauert", habe Cook bezüglich des Chip-Mangels gesagt. Nach aktuellem Stand solle die Produktion im wichtigen Weihnachtsquartal jedoch um zehn Millionen iPhones gekürzt werden. Die Folgen würden laut dem Apple-Chef dabei deutlich schwerer wiegen als die Einbußen in Höhe von sechs Milliarden Dollar aus dem abgelaufenen Quartal.Dennoch bleibe Cook überzeugt, dass es gelingen dürfte, ein "sehr solides" Umsatzwachstum zu erreichen. Er erwarte nicht weniger als ein weiteres "Rekordquartal".Die Quartalszahlen und die Kommentare des CEO würden ganz klar zeigen, dass Apple aktuell kein Problem mit der Nachfrage, sondern einzig mit dem Chip-Angebot habe. Es handle sich also nur um ein Zeitproblem.Für Trader heiße das folgendes: In den nächsten Tagen könnte die Apple-Aktie, wenn die 100-Tage-Linie bei aktuell 144,37 Dollar durchbrochen werde, weiter in Richtung der Unterstützungs-Zone bei 140 Dollar fallen. Im nachbörslichen Handel habe der Titel zuletzt 3,5 Prozent im Minus auf 147,19 Dollar notiert.Langfristig orientierte Anleger, die Nachkäufe andenken, können sich im Bereich von 140 Dollar auf die Lauer legen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Denn ein Zeitproblem könne Apple aufgrund einer riesigen Cash-Position und der Tatsache, dass man trotz des Chip-Mangels Marktanteile hinzugewinnen könne, sehr leicht aussitzen. (Analyse vom 29.10.2021)(Mit Material von dpaAFX)