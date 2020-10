Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am Dienstagabend habe der US-Gigant vier neue iPhones präsentiert, ab dem heutigen Freitag könnten die ersten beiden Modelle der neusten Smartphone-Generation vorbestellt werden. Erste Daten aus Asien würden darauf hindeuten, dass das iPhone 12 bei den Kunden sehr gut ankomme.Telekom-Konzerne aus Taiwan würden eine enorme Nachfrage nach den neuen iPhones melden, berichte das Portal "DigiTimes" unter Berufung auf Marktinsider. Demnach habe Netzbetreiber Chunghwa Telecom (CHT) sein gesamtes Vorverkaufs-Kontingent innerhalb von 45 Minuten verkauft. Rund 65 Prozent der Vorbesteller hätten sich dabei für das iPhone 12 entschieden.Beim Mobilfunkanbieter Far EasTone Telecommunications (FET) sei das Volumen am ersten Tag dreimal höher gewesen als beim Launch der vorherigen iPhone-Generation im letzten Jahr. Bei FET hätte sich etwa die Hälfte der Kunden für das iPhone 12 Pro entschieden.Die Daten aus Taiwan seien ein erster Indikator dafür, dass Apple mit den neuen iPhone-Modellen den Geschmack der Kunden getroffen habe. Das sei wichtig, denn die Erwartungen seien hoch: Dank umfassender technischer und optischer Neuerungen würden einige Analysten mit einem neuen "Superzyklus" beim iPhone-Absatz rechnen.Auch wenn die erste Reaktion auf das iPhone 12 an der Börse durchwachsen ausgefallen sei, rechne DER AKTIONÄR mittelfristig mit positiven Impulsen für die Apple-Aktie. Alle vier Geräte seien pünktlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft verfügbar und dürften sich auch in den Folgequartalen positiv auf Umsatz und Gewinn auswirken.Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link