Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.02.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 13. Dezember habe der Wert ein Hoch bei 182,13 USD erreicht. Danach habe er ein Doppeltop ausgebildet. Am 28. Januar 2022 habe die Aktie die Nackenlinie bei 167,46 EUR zurückerobert. In der letzten Woche sei sie am Widerstandsbereich um 176,85 USD gescheitert und wieder auf die Nackenlinie des Doppeltops zurückgefallen. Dort sei vorgestern nach einer schwachen Eröffnung wieder Nachfrage aufgekommen. Diese habe sich gestern fortgesetzt.AusblickDie Apple-Aktie hat die Basis für eine weitere Rally geschaffen. Aber noch stünden wichtige Hürden bei 175,42 USD und 176,85 USD im Weg. Gelinge ein Ausbruch über diese Hürden, dann wäre eine weitere Rally an das Allzeithoch bei 182,94 USD möglich. Später könnte die Aktie sogar in Richtung 200 und 230 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 167,46 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 157,26 USD und sogar ca. 150 USD abfallen. (Analyse vom 16.02.2022)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:151,72 EUR -0,18% (16.02.2022, 08:58)