Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Steigende Rohstoffpreise, Corona-Ausbrüche in China, ein drohender Gas-Lieferstopp, Zinsanhebungen, angespannte Lieferketten und eine hohe Inflation - die Zahl der Probleme, die in den vergangenen Wochen auf die Anleger niedergeprasselt seien, sei groß. Dennoch würden Aktien als Anlageform in diesem Umfeld attraktiv bleiben - und das gelte insbesondere für die Apple-Aktie.Die Rally des Rohstoffsektors sei natürlich beeindruckend und sei angesichts des jüngsten Marktumfeldes verständlich gewesen. Ebenso beeindruckend sei jedoch die Gewinnsträhne, welche die Apple-Aktie im März aufs Parkett gezaubert habe. Ganze elf Tage lang seien die Apple-Kurse nach oben geklettert, bis am Mittwoch die makellose Aufwärtsbewegung unterbrochen worden sei.Die Rally der Apple-Aktie zeige dabei zwei Dinge: Zum Ersten seien die Anleger auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Unternehmen, denen exogene Wachstumsschocks wie steigende Rohstoffkosten oder Corona-Schließungen nur bedingt etwas anhaben könnten. Das liege nicht zuletzt an der Art der Produkte, die Apple anbiete. IPhone, Mac und Co seien Premiumprodukte, die sich eher an eine einkommensstarke Käuferschicht richten würden, die Preiserhöhungen mittragen könnten. Gleichzeitig verfüge Apple über eine äußerst strapazierfähige Lieferkette, wie die jüngsten Corona-Jahre gezeigt hätten.Zum anderen könne die Apple-Aktie auch in einem inflationären Umfeld mit steigenden Zinsen überzeugen. Denn hochprofitable, Dividenden ausschüttende Unternehmen könne man laut Goldmans Chef-Aktienstratege Peter Oppenheimer durchaus zu den "realen Assets" mit "realen Renditen" zählen. Sicherlich könne man eine Apple-Aktie im Gegensatz zu einer Immobilie oder Gold nicht anfassen. Doch das US-Papier habe in der Vergangenheit ebenfalls bewiesen, dass es sich hier um einen wertstabilen Vermögenswert handele, der langfristig stabile Cashflows erwirtschaften könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.