Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Autobauer Ford habe Top-Manager Doug Field abgeworben, der bei Apple seit 2018 das sagenumwobene Auto-Projekt "Titan" vorangetrieben habe. Für die Elektroauto-Ambitionen des Tech-Riesen sei das ein empfindlicher Rückschlag und kein gutes Zeichen, glaube Bloomberg-Experte Mark Gurman.Field gelte als erfahrener Branchenexperte und sei zuvor u.a. als leitender Ingenieur und Produktionschef beim Elektroauto-Pionier Tesla tätig gewesen, ehe er 2018 zu Apples "Project Titan" gewechselt sei. Sein überraschender Weggang wecke nun einmal mehr Zweifel an den Fortschritten des Tech-Konzerns bei seinem Auto-Projekt, habe Bloomberg-Experte Gurman kommentiert. Dass ein Top-Manager freiwillig das weltgrößte Unternehmen mit schier endlosen Ressourcen verlasse, um bei Ford sein Glück zu versuchen, sei schon beachtlich.Während die Gerüchteküche bezüglich der kolportierten Entwicklung eine autonomen E-Fahrzeugs seit Jahren mal mehr, mal weniger intensiv brodele, lasse sich Apple bei dem Projekt nicht in die Karten schauen. Offizielle Informationen dazu seien Mangelware. Zuletzt habe allerdings der Weggang von mehreren Top-Managern für Aufsehen gesorgt. Mit Doug Field nehme nun auch der vierte Chef in der siebenjährigen Geschichte des Projekts seinen Hut.Einen Nachfolger habe Apple noch nicht nennen wollen. Denkbar wäre, dass bestehende Manager aus dem Projekt Fields Position einnehmen würden oder der Einfluss von John Giannandrea, der bislang die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz leite, ausgeweitet werde, spekuliere Gurman.Solange das Brot-und-Butter-Geschäft mit iPhones, iPads, Macs und Co floriere, würden sich Anleger allerdings keine Sorgen zu machen brauchen. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.