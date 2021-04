Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,18 EUR -0,21% (14.04.2021, 15:44)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,82 EUR +1,20% (14.04.2021, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,94 EUR +0,38% (14.04.2021, 15:30)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Ähnlich wie bei den Tech-Giganten Microsoft, NVIDIA und Alphabet ziehe auch die Aktie von Apple gerade wieder ordentlich an. Innerhalb der letzten zwei Wochen habe der Wert rund zwölf Prozent aufholen können. Würden nun auch noch diese Hürden überwunden, könnte die Aufwärtsrally wieder aufgenommen werden.Im letztem Herbst habe die steile Rally der Apple-Aktie gestockt. Seitdem befinde sie sich noch immer in einer Konsolidierungsphase. Zwar habe sich der Wert zwischenzeitlich mühselig auf ein neues Rekordhoch (145,09 Dollar) kämpfen können, prompt seien die Gewinne aber wieder abverkauft worden.Seit zwei Wochen gebe es nun wieder Hoffnung. Am 31. März sei es an der Unterstützungszone, die zwischen 116,21 und 119,00 Dollar verlaufe, zu einem Rebound gekommen. Von dort habe sich der Titel dynamisch nach oben bewegt und dabei sogar die 50- und die 100-Tage-Linie bei 126,66 und 127,19 Dollar durchbrochen.Inzwischen notiere die Aktie nur noch knapp unter der massiven Widerstandszone, die vom September-Hoch bei 137,98 Dollar und dem 2020er Hoch bei 138,79 Dollar ausgehe. Könne diese Hürde geknackt werden, stünden die Chancen auf ein neues Allzeithoch und einer Fortsetzung der Rally recht gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.