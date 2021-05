Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,48 Euro +0,62% (18.05.2021, 08:32)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

103,54 Euro -0,77% (17.05.2021)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 126,27 -0,93% (17.05.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.75 Millionen Songs in Top-Qualität ohne Aufpreis - und das sei noch nicht alles. Apple plane einmal mehr eine umfangreiche Attacke auf Musikstreaming-Marktführer Spotify. Schon seit Monaten habe sich der Big-Tech-Konzern darauf vorbereitet. Der Kurs der Aktie tue sich nach der Mitteilung jedoch schwer.Im Wettbewerb mit Spotify bessere Apple seinen Dienst mit Mehrkanal-Songs und Titeln in besserer Tonqualität auf. Beim 3D-Audio seien zunächst Tausende Musikstücke im Format Dolby Atmos verfügbar, wie der iPhone-Konzern heute mitgeteilt habe.Das Angebot solle regelmäßig ausgebaut werden, unter anderem dadurch, dass neue Musik gleich im Mehrkanalton aufgenommen werde. Bisherige Aufnahmen müssten dafür neu abgemischt werden.Apple habe bereits vor Monaten mit 3D-Ton in seinen Airpods-Ohrhörern eine technische Voraussetzung für das Angebot geschaffen.Außerdem wolle Apple in seinem neuen verlustfreien Audioformat mit besserer Qualität das gesamte Angebot von 75 Millionen Songs verfügbar machen. Beide Verbesserungen sollten für Abonnenten ohne Aufpreis verfügbar sein.Spotify sei die klare Nummer 1 im Musikstreaming-Geschäft vor Apple. Der in Schweden beheimatete Anbieter habe zum Ende des vergangenen Quartals 356 Millionen Nutzer gehabt, von denen 156 Millionen zahlende Abo-Kunden seien. Der iPhone-Konzern habe bei Apple Music im Sommer 2019 mehr als 60 Millionen Abo-Kunden gehabt - und habe seitdem keine neuen Zahlen genannt. Apple verzichte anders als Spotify auf eine Gratis-Version.Die EU-Kommission werfe Apple nach einer Beschwerde von Spotify unfairen Wettbewerb mit anderen Musikstreaming-Diensten vor. Die Brüsseler Behörde sehe unter anderem ein Problem in der Regel, dass die Verkäufe von Abos in den Apps auf dem iPhone über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssten. Dabei behalte der Konzern 30 oder 15 Prozent der Einnahmen ein. Spotify finde es unfair, dass für Apple bei seinem Konkurrenz-Musikdienst wegen dieser App-Store-Abgabe beim gleichen Abo-Preis mehr Geld übrig bleibe.Der Angriff auf Spotify sei aufwendig - und koste erst mal nur Geld. Verständlich also, dass die Nachricht heute nicht für Euphorie bei Anlegern sorge. Für Apple sei es aber schon aus Image-Gründen unumgänglich, in Sachen Qualität zu den führenden Anbietern zu gehören. Seit Ende Januar lege der Kurs der Apple-Aktie eine Verschnaufpause ein.Operative und charttechnische Langzeitentwicklung sprechen jedoch absolut für den Konzern, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2021)Mit Material von dpa-AFX