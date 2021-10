Investierte Anleger bleiben daher dabei, Neueinsteiger können eine Erholung im Chart nutzen, um vor den Zahlen noch einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 21.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,96 EUR -0,17% (21.10.2021, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,94 EUR -0,30% (21.10.2021, 11:04)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,26 USD +0,34% (20.10.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Beim Apple-Event zu Wochenbeginn seien unter anderem neue MacBook Pros und AirPods präsentiert worden, die ab sofort im Apple Store vorbestellt werden könnten. Doch die Laptops und Bluetooth-Kopfhörer seien nicht die einzigen Neuheiten, die die Kunden dort fänden.Ebenfalls als Produktneuheit erhältlich sei neuerdings ein Poliertuch - weiß und unscheinbar, mit eingeprägtem Apple-Logo unten in der Ecke. "Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Nanotexturglas, schonend und gründlich", heiße es in der Produktbeschreibung. Kostenpunkt: 19 Dollar beziehungsweise 25 Euro.Ein stolzer Preis für ein quadratisches Stück Mikrofaser, der den Materialwert wohl um ein Vielfaches überschreite. Premium-Mikrofasertücher gebe es bei Amazon bereits ab 1,50 Dollar pro Stück, gebe auch die Nachrichtenagentur Bloomberg zu Bedenken. Ihrer Einschätzung nach dürfte das Tuch damit wohl mit Abstand das margenstärkste physische Produkt sein, das Apple derzeit im Angebot habe.Wer nun denkt, der vergleichsweise hohe Preis für ein Stück Stoff schrecke die Kunden ab, der irrt: Wer heute bestellt, muss hierzulande mindestens bis Anfang Dezember auf die Lieferung warten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". In den USA sei die Lieferzeit in den letzten Tagen sogar auf zwei bis drei Monate gestiegen. Selbst auf das begehrte iPhone 13 Pro müssten die Kunden dort aktuell "nur" vier bis fünf Wochen warten.Bei Apple sei es gute Tradition, die Grenzen der Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden auszureizen. Obwohl das iPhone das erste Smartphone gewesen sei, dessen Preis die magische 1.000-Dollar-Marke durchbrochen habe, habe es der Nachfrage keinen Abbruch getan. Und obwohl es günstigere iPhones gebe, seien die teuren und leistungsstarken Pro-Modelle besonders gefragt.Der ambitionierten Preisgestaltung sei es allerdings zu verdanken, dass Apple mit einer Market Cap von fast 2,5 Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt sei und Umsätze und Gewinne einfahre, von denen viele andere Firmen nur träumen könnten.Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) habe der Tech-Konzern einen Nettogewinn von umgerechnet rund 18,7 Milliarden Dollar eingefahren - und damit mehr als die DAX -Konzerne Airbus Siemens und Volkswagen zusammen.Viele Fans und Investoren würden zu Recht auf das "nächste große Ding" von Apple warten, doch währenddessen sollte nicht übersehen werden, dass Apple eine absolute Gewinnmaschine sei. Die Quartalszahlen am Mittwoch (27. Oktober) dürften das einmal mehr unter Beweis stellen.