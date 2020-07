Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

318,30 EUR +0,02% (27.07.2020, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

317,40 EUR (24.07.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

370,46 USD -0,25% (24.07.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Am oberen Ende angekommen? - ChartanalyseNach einem scharfen Einbruch vom damaligen Rekordhoch bei USD 327,85, der bis Mitte März zu einem Abverkauf bis USD 212,61 führte, setzte bei den Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein starker Konter ein, der den Wert schon Anfang Juni wieder über das Rekordhoch ausbrechen ließ, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese massive Kaufwelle habe sich in Gestalt eines steilen Aufwärtstrendkanals auch in den vergangenen Wochen fortgesetzt, den Zielbereich um USD 355,00 übersprungen und in der Spitze die Oberseite des Trendkanals auf Höhe des mittelfristigen charttechnischen Kursziels bei USD 398,49 erreicht. Dort habe sich ein kleines ansteigendes Dreieck ausgebildet, das in dieser Woche jedoch nach unten verlassen worden sei. Anschließend sei auch direkt der Aufwärtstrendkanal durchbrochen und die Unterstützung bei USD 351,28 angelaufen worden.Ausblick: Die Aktien von Apple hätten eine Reihe bearisher Signale generiert. Noch sei der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, aber die Abwärtsdynamik gebe zu denken.Die Long-Szenarien: Kurzfristig könnte es jetzt zu einer Erholung bis USD 375,51 kommen, ehe ein weiterer Ausverkauf bis USD 351,28 folgen könnte. Werde die Marke verteidigt, könnte der Wert im Anschluss auch über USD 375,51 und USD 382,00 ausbrechen und damit die Korrekturphase frühzeitig beenden. Darüber stünde das Rekordhoch bei USD 399,82 auf der Agenda. Im aktuell unwahrscheinlichen Fall, dass die Marke nachhaltig überwunden werde, wäre ein Anstieg bis USD 425,00 möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: