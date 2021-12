Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple, Alphabet und Co würden in diesem Jahr dermaßen gut performen, dass der Nasdaq Composite 23 Prozent im Plus liege. Ohne Big Tech hätte der Index, der über 3.000 Werte umfasse, knapp 20 Prozent verloren. Trotzdem habe der auf künstliche Intelligenz gestützte Aktien-ETF AIEQ nun den Glauben an die Giganten verloren.Dabei seien im November noch 15 Prozent des Fondsvolumens auf Microsoft, Alphabet und Amazon entfallen, berichte "Marketwatch". Im September hätten Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon sogar 25 Prozent des Portfolios ausgemacht.Nun setze AIEQ, der mithilfe von IBM Watson funktioniere, unter den großen Tech-Playern einzig auf Apple, wobei der Titel nicht mehr zu den Top 10 zähle.Dafür habe AIEQ jetzt u.a. Werte wie das Cybersecurity-Unternehmen Palo Alto, den Hersteller von Diabetes-Überwachungssystemen Dexcom und Eaton, einen Spezialisten von Energiemanagement-Lösungen, hoch gewichtet. Größte Position sei mit 4,9 Prozent Gewichtung AMD.Klinge klasse, entspreche aber nicht der Realität. Im laufenden Jahr laufe der AIEQ (+19 Prozent) dem S&P 500 (+28 Prozent) und dem Nasdaq 100 (ebenfalls +28 Prozent) hinterher. Seit Auflegung 2017 komme der ETF auf eine Rendite von 87 Prozent, der S&P 500 allerdings auf 100 und der Nasdaq 100 auf 180 Prozent. Wer so underperformt, dessen Anlageentscheidungen seien mit Vorsicht zu genießen. DER AKTIONÄR jedenfalls bleibt für Big Tech optimistisch, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link