Wien (www.aktiencheck.de) - Die starken Quartalszahlen von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (Dienstag nachbörslich) sorgten am gestrigen Handelstag für ein sattes Plus im Kurs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für positive Schlagzeilen habe auch Pandora Media (ISIN: US6983541078, WKN: A1JH3M, Ticker-Symbol: 42S) gesorgt. Die Aktie sei um 14,7% gestiegen, nachdem der Musik-Streaminganbieter umsatzseitig die Erwartungen übertroffen und gleichzeitig den Quartalsverlust reduziert habe.Im Fokus stand gestern auch der Quartalsbericht von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA). Der Konzern habe seinen Umsatz dabei um 44% auf rund USD 4 Mrd. steigern und damit die Markterwartungen übertreffen können. Der Cashflow sei mit minus USD 740 Mio. zwar nach wie vor negativ gewesen, allerdings hätten die Analysten hier ein schlechteres Ergebnis in Höhe von USD -900 Mio. befürchtet. Der Kurs sei nachbörslich - auch weil CEO Musk davon gesprochen habe, in H2 2018 nachhaltig profitabel zu werden und einen positiven Cashflow zu erwirtschaften - um bis zu 10% gestiegen. (02.08.2018/ac/a/m)