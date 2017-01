Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,97 Euro +0,22% (25.01.2017, 14:27)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 120,25 +0,23% (25.01.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(25.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst William Power von Robert W. Baird:William Power, Aktienanalyst vom Investmenthaus Robert W. Baird, erwartet bei den Aktien des iPhone und iPad-Produzenten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Analysten von Robert W. Baird gehen von im Rahmen der Markterwartungen liegenden Quartalszahlen aus. Gleichwohl erkennt Analyst William Power die moderaten Risiken hinsichtlich des März- und Juni-Quartals an.Abgesehen von einem verbesserten Wachstumsprofil wegen des anstehenden iPhone 8-Zyklus sollte Apple Inc. zu den Hauptprofiteuren einer möglichen Steuererleichterung im Falle einer Kapitalrepatriierung gehören.Zusammen mit dem starken Service-Wachstum demonstriert Analyst William Power in Bezug auf die Gesamtpositionierung des Unternehmens und seine Möglichkeiten Zuversicht.