Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei der nächsten iPhone-Generation werde Apple den Schritt von der Dual-Kamera zur Triple-Kamera machen. Gerüchte dahingehend habe es bereits gegeben. Nun habe dies auch der Apple-Top-Analyst Ming-Chi Kuo bestätigt. Er berufe sich auf entsprechende Quellen bei Zulieferern. Er schreibe, dass die beiden OLED-Modelle (5,8 und 6,5 Zoll) eine dritte Weitwinkel-Kamera bekommen sollten.Zudem solle es wohl Anfang kommenden Jahres ein neues, relativ günstiges neues iPhone geben. Wie die chinesische Plattform Economic Daily News (EDN), die sich auf Aussagen taiwanischer Analysten des Fubon Securities Investment Trust berufe, berichte, plane der US-Konzern eine neue Version des 4,7-Zoll-Smartphones iPhone 8. Wie es heiße, habe Apple beim Design auf das bisherige Modell zurückgegriffen. Allerdings solle die verbaute Hardware überarbeitet worden sein. Ein schnellerer Prozessor, mehr Basisspeicher und eine verbesserte Kamera sollten die Käufer überzeugen - und der Preis. Rund 600 Dollar werde das neue iPhone wohl kosten. Damit wolle Apple insbesondere in China punkten.News habe es bei Apple zuletzt auch im Hinblick auf das 5G-Netz gegeben. Hier habe sich Apple mit der Beilegung des Patentstreits mit QUALCOMM den Zugriff auf neue 5G-Chips gesichert. Das iPhone habe technologisch hinter die Konkurrenz zurückzufallen gedroht, da ein starker Zulieferer für 5G-Chips gefehlt habe. Zulieferer Intel habe mit Entwicklungs-Problemen zu kämpfen und Konkurrent Samsung liefere nicht an Apple. Apple habe daher die bittere Pille geschluckt, überraschend den Patentstreit mit Qualcomm beigelegt und eine neue Patentvereinbarung geschlossen. Apple erhalte damit wieder Zugriff auf die Chips des Technologieführers und könne wohl 2020 ein 5G-fähiges iPhone auf den Markt bringen. Das sorge für Erleichterung unter den Apple-Anlegern.UBS-Analyst Timothy Arcuri gehe einem Bericht von Seeking Alpha zufolge davon aus, dass Apple fünf bis sechs Milliarden Dollar zahlen müsse. Dazu kämen noch bis zu neun US-Dollar Lizenzgebühren pro iPhone.Anleger sollten ihre Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link