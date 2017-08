Wien (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) gab gestern nach Börsenschluss Zahlen für das dritte Geschäftsquartal bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank AG.



Demnach sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 7% auf USD 45,4 Mrd. gestiegen, die Markterwartungen hätten hierfür bei USD 44,9 Mrd. gelegen. Zuwächse seien über alle Produktkategorien hinweg erzielt worden. In den nächsten drei Monaten peile das Unternehmen Umsätze zwischen USD 49 Mrd. und USD 52 Mrd. an, Analysten hätten ursprünglich mit USD 49,1 Mrd. gerechnet. Die Apple-Aktie habe im nachbörslichen Handel um 6,2% angezogen und ein neues Allzeithoch erreicht.



In Europa hätten heute Morgen die Banken Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF), ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) Quartalszahlen vorgelegt. Während die Franzosen die Markterwartungen getroffen hätten, habe der Gewinn bei ING mit EUR 1,37 leicht darüber gelegen. Commerzbank habe erwartungsgemäß die Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von EUR 807 Mio. (ursprünglich seien EUR 1,1 Mrd. Angesetzt gewesen) vollständig im zweiten Quartal verbucht, woraus in der Berichtsperiode ein Nettoverlust von EUR 637 Mio. resultiert habe. Der Markt habe mit einem Verlust von EUR 547 Mio. gerechnet. (02.08.2017/ac/a/m)





