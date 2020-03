XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach einem kurzzeitigen Fall unter die 200-Tage-Linie kämpfe sich die Apple-Aktie wieder nach oben. Zu US-Handelsschluss am gestrigen Dienstag habe das Papier einen Gewinn von 10% verzeichnet. Im vorbörslichen Handel lege der Kurs noch einmal zu. Die Apple-Aktie profitiere dabei von bullishen Anaylstenempfehlungen.Charttechnisch befinde sich die Apple-Aktie noch in einem Abwärtstrend. Auch die kurzzeitig gerissene GD200 sei fallend - hier sei etwas Vorsicht geboten. Aktuell nehme der Kurs aber wieder Fahrt auf den Widerstand bei ca. 260 USD auf. In der ersten Aprilhälfte wolle der US-Konzern im zur Normalität zurückkehrenden chinesischen Markt seine Apple Stores wieder öffnen. Die weiteren Folgen der Coronavirus-Krise auf die USA und Europa seien abzuwarten."Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau könne man wieder über erste vorsichtige Käufe bei der Apple-Aktie nachdenken. Die aktuelle Marktphase bleibe jedoch hochspekulativ, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2020)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:237,80 EUR +4,14% (25.03.2020, 14:37)