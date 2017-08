Die veröffentlichten Quartalszahlen hätten die Anleger zumindest überzeugen können. Sie hätten das Wertpapier nachbörslich um über 6 Prozent steigen lassen.



Derzeit notiere die Aktie mit einem KGV von 17,87 um die USD 157,14 und weise eine Marktkapitalisierung von USD 811,66 Milliarden auf (Stand: 03.08.2017). 36 Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy", zehn auf "hold" setzen. Keiner der Analysten rate zu "sell". Sie setzen das durchschnittliche Kursziel auf USD 171,58 und somit rund 9,4% über den jetzigen Preis, so die Bank Vontobel Europe AG.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.08.2017/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





München (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Tech-Riese Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) präsentierte am Dienstagabend ein starkes Ergebnis für das dritte Quartal im Fiskaljahr 2017, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz liege mit USD 45,4 Milliarden am oberen Ende der firmeninternen Erwartungen und weise ein Wachstum von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahres Quartal auf. Grund für diesen Anstieg sei ein positives Wachstum in allen Produktkategorien gewesen. iPad- und Mac-Umsätze seien um 2 und 7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.Die Sparte Services, welche Umsätze von digitalem Content, Apple Care und Apple Pay beinhalte, habe um 22 Prozent (YoY) auf einen Quartalsrekord von USD 7,3 Milliarden steigen können. Einen Großteil hätten dabei die Umsätze des App Store ausgemacht, welcher mittlerweile doppelt so viel wie der Konkurrent Google Play umsetze. Auch die Abonnements des Streaming Diensts Apple Music und Einnahmen aus dem iCloud-Speicherservice seien "sehr stark" gewachsen, so Luca Maestri im Conference Call.Die Sparte Andere Produkte habe mit einem Umsatzwachstum von 23 Prozent (YoY) ebenfalls eine starke Entwicklung gehabt. Diese beinhalte die Verkäufe von Apple TV, der Apple Watch, Beats Produkte und iPods.Das iPhone sei mit einem Umsatz von USD 24,8 Milliarden (+3% YoY) jedoch nach wie vor der größte Umsatzgenerator bei Apple, obwohl der Anteil am Gesamtumsatz von knapp 57 Prozent auf fast 55 Prozent gesunken sei. Die verbesserte Kamera des iPhone 7 Plus habe das Interesse an dem teureren Modell steigen lassen und so den durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis von USD 595 auf USD 606 gehoben.Geographisch gesehen habe Apple in China einen Umsatzrückgang von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen. In Amerika (+13% YoY) und dem Rest der Asien Pazifik-Region (+15% YoY) habe das Unternehmen das größte Wachstum verbuchen können.Die Kalifornier hätten das Quartal mit Geldreserven in Höhe von USD 261,5 Milliarden (+ USD 4,7 Mrd. QoQ) beendet - davon befänden sich 94 Prozent (USD 264 Mrd.) außerhalb der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen habe Schulden in Höhe von USD 3,5 Milliarden zurückgezahlt, 3,4 USD Milliarden für Dividendenzahlungen ausgegeben und 30,4 Millionen Apple-Aktien zurückgekauft.Des Weiteren habe der Aufsichtsrat eine Dividende von USD 0,63 je Stammaktie bekannt gegeben. Diese werde am 17. August 2017 an jene Aktionäre ausgeschüttet, die am Ende des Geschäftstages des 14. August 2017 Stammaktien besitzen würden.Für das vierte Fiskalquartal 2017 prognostiziere Apple einen Umsatz zwischen USD 49 und 52 Milliarden. Die Bruttomarge solle laut dem Konzern zwischen 37,5 und 38 Prozent liegen mit einem Betriebsaufwand zwischen USD 6,7 und 6,8 Milliarden. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen würden mit einem Umsatz von USD 49,12 Milliarden und einer Bruttomarge von 38,2 Prozent im Vergleich eher konservativ ausfallen. Der weitere Verlauf bleibe abzuwarten.Tech-Fans und Investoren würden nun gespannt auf ein neues iPhone Modell warten, welches voraussichtlich im September präsentiert werde. Die Erwartungen an das "Jubiläums-iPhone" seien hoch: Experten würden von einem Display ausgehen, das praktisch die gesamte Frontseite ausfülle. Ein Preisanstieg gegenüber den Vorgängermodellen sei auch nicht auszuschließen.