Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Traditionell seien Technologieaktien von steigenden Zinsen stärker betroffen als Value-Titel. Es gebe allerdings auch Ausnahmen und dazu gehöre sicherlich Apple. Die Aktie beteilige sich nach der gestrigen FED-Sitzung an der Erleichterungs-Rally, das Chartbild helle sich weiter auf.Technologie-Aktien würden unter hohen Zinsen leiden, oft auch wegen weit in der Zukunft liegender Gewinne, die nun beim Abzinsen weniger wert seien. Das sei die theoretische Erklärung für den Einfluss steigender Zinsen auf dieses Aktiensegment. Doch Apple sei längst einer der profitabelsten Konzerne der Welt. Dieses Argument treffe auf die Papiere also nicht zu.Was zudem oft vergessen werde: Der Konzern sitze auf einem Berg von Geld. Ende 2021 habe man rund 203 Milliarden Dollar an Cash oder cash-ähnlichen Papieren. Erhöhe die FED wie angekündigt die Leitzinsen bis zum Jahresende auf 2 Prozent, dann könnte Apple 2023 alleine mit seiner Liquidität vier Milliarden Dollar zusätzlich einnehmen.Die Aktie habe wieder auf Attacke geschaltet. Nachdem der GD200 bei 154,44 Dollar zum Wochenbeginn unterschritten worden sei, sei bereits am Mittwoch der Rebound und die erneute Eroberung erfolgt. Die 100-Tage-Linie liege bei 165,23 Dollar zum Greifen nahe. Auch das nächste Ziel - die 50-Tage-Linie bei 166,58 Dollar - sei nicht mehr fern.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link