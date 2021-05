Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei den Kryptos habe es am Mittwoch ordentlich gekracht. Auch die US-Tech-Werte seien dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Nachdem gestern aber erste Zeichen der Beruhigung bei Bitcoin und Co erkennbar gewesen seien, habe auch die Apple-Aktie erfolgreich die Kurve gekratzt und ein Verkaufssignal vermieden.Bereits letzte Woche sei es für die Apple-Aktie eng geworden. Nachdem der Wert die 50-Tage-Linie bei 126,89 Dollar unterschritten habe, sei er in den darauffolgenden Tagen kurzzeitig unter die starke Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 123 Dollar gerutscht. Wie DER AKTIONÄR berichtete, konnte sich der Titel aber auf Schlusskursbasis erfolgreich über dieser Marke halten und es kam zur erwarteten Erholungsbewegung.Diesen Mittwoch habe sich die Geschichte wiederholt. Nach den Turbulenzen am Kryptomarkt sei die Aktie erneut während des Handelstages unter den GD200 gefallen, habe diesen aber erfolgreich verteidigen können. Aus charttechnischer Sicht sei das ein gutes Zeichen, da der Übergang in einen Abwärtstrend damit verhindert worden sei.Die erneute Bestätigung des GD200 als Unterstützung sei gelungen. Kurzfristig könnte am heutigen Freitag ein möglicher Durchbruch des GD50 bei 127,53 Dollar für ein Kaufsignal sorgen. Mittel- bis langfristig betrachtet sei eine anhaltende Konsolidierung wegen der niedrigen Trendstärke (ADX-Indikator) wahrscheinlich. Investierte Anleger bleiben nach wie vor an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 21.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link