Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,65 EUR -0,20% (20.04.2018, 10:44)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,80 USD -2,83% (19.04.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (20.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie gerät unter Druck! AktienanalyseDie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gehört aufgrund seiner prominenten Kunden zu den bedeutendsten Zulieferern der Branche, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen beliefere unter anderem QUALCOMM, NVIDIA und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL). Im laufenden Quartal würden die Taiwanesen einen um mehr als zehn Prozent oder eine Milliarde US-Dollar geringeren Umsatz als bisher erwarten. Zugleich habe TSMC seine Erwartungen ans Wachstums im Halbleitermarkt verringert. Grund sei die schwache Nachfrage nach teuren Smartphones der High-End-Klasse. Die Meldung aus Fernost sei bereits gestern Abend auf die Wall Street übergeschwappt. Weil TSMC als führender Zulieferer der Smartphone-Industrie gelte, sei auch der Aktienkurs von iPhone-Hersteller Apple, dessen Produkt im High-End-Bereich positioniert sei, in Mitleidenschaft gezogen worden.Als hätten die Anleger eine solche Nachricht früher oder später geahnt, habe die Apple-Aktie in diesem Jahr nur noch selten zu ihren Favoriten gehört. Nur im März seien die Notierungen über 180 US-Dollar hinausgekommen und hätten bei 183,50 US-Dollar ein Allzeithoch erreicht. Die Euphorie über einen neuen Rekord habe nicht lange angehalten, die Anleger hätten lieber Kasse gemacht anstatt auf steigende Kurse zu setzen. Das habe die Apple-Aktie zurück um 165 US-Dollar geführt, wo sich auch die aktuell bei 165,42 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie befinde. Mit der TSMC-Warnung seien die Notierungen erneut unter Druck geraten. Der könnte die Aktie bis zum Jahrestief bei 150,24 US-Dollar drücken.Zahlen zum zweiten Quartal habe Apple für 1. Mai angekündigt. Ohne das wuchtige Weihnachtsgeschäft können diese zugleich weniger üppig ausfallen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.04.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:139,72 EUR -0,66% (20.04.2018, 10:21)