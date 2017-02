Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,23 Euro -0,06% (28.02.2017, 16:22)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 137,23 +0,22% (28.02.2017, 16:22)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(28.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Robert Cihra von Guggenheim Securities:Laut einer Aktienanalyse rät Robert Cihra, Analyst bei Guggenheim Securities, Investoren die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Guggenheim Securities sind der Ansicht, dass Apple Inc. auf Sicht der kommenden beiden Jahre sowohl den iPhone-Absatz als auch die durchschnittlichen Verkaufspreise wieder stärker steigern könne.Eine anfängliche OLED-Verfügbarkeit bei nur einem hochpreisigen Modell würde Apple in die Lage versetzen den Zyklus um ein bis zwei Jahre zu verlängern, wenn OLED anschließend bei den anderen iPhone-Versionen zum Einsatz komme.Eine 3D-Sensortechnologie würde eine komplett neue Differenzierung von Hardware- und Softwareinnovationen ermöglichen. Analyst Robert Cihra erhöht die Umsatz- und EPS-Projektionen für das Fiskaljahr 2017 auf 229 Mrd. USD bzw. 8,87 USD.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:129,20 Euro +0,16% (28.02.2017, 16:07)