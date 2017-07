Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,86 Euro -0,23% (29.06.2017, 13:37)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 145,83 +1,46% (28.06.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.06.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Wird Apple Glass das iPhone verdrängen? AktienanalyseInsgesamt optimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Gestern sei eine sehr interessante Nachricht vom Analyst Gene Munster zu Apple Glass gekommen. Es sollte in etwa 2020 auf den Markt kommen. Munster glaube, dass das das nächste große Ding für den Konzern werden könnte. Es gebe allerdings ein Problem: Aufgrund von Apple Glass würden die iPhone-Verkäufe in den Folgejahren zurückgehen. Über Apple Glass würden nämlich so viele Dinge möglich sein, die man heutzutage mit seinem iPhone mache. Irgendwann werde also der Besitzer kein iPhone mehr benötigen. Es werde sehr spannend zu sehen, wie sich die ganze Sache entwickle.Die Apple-Aktie habe sich gestern ein bisschen stabilisieren können. Bald kämen die Quartalszahlen.Es gibt also durchaus ein bisschen Potenzial, dass sich der Kurs der Apple-Aktie in Antizipation guter Quartalszahlen nach oben bewegt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.06.2017)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:127,80 Euro +0,12% (29.06.2017, 13:19)