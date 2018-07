Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.07.2018/ac/a/n)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zu halten.2017 habe sich der PC-Markt gegenüber den stetigen Rückgängen der Vorjahre stabilisiert. Der Branche komme dabei ein Ersatzzyklus im kommerziellen Sektor zu Gute. Der private Absatz sei weiter rückläufig, Zuwächse würden jedoch mit Ultramobile- und Highend-Systemen erzielt.Der globale PC-Absatz sei in Q1 zum dritten Quartal in Folge stabil geblieben (±0,0%), gestützt vom laufenden Erneuerungszyklus bei Geschäfts-PCs. Dabei hätten HP (+4,3%) und Dell (+6,4%) die stärksten Zuwächse verzeichnet. Vor allem habe der US-Markt eine bessere Performance gezeigt. Insgesamt habe der Markt von einer leichten Entspannung in Bezug auf Preislage und Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten profitiert.Nach einem schwachen Q4 sei die Entwicklung des weltweiten Smartphone-Absatzes in Q1 mit -2,9% negativ geblieben. Gemäß IDC habe vor allem der chinesische Markt an Dynamik eingebüßt und Sättigungstendenzen aufgewiesen. Erlösseitig hätten die jüngsten Highend-Geräte diverser Hersteller die Durchschnittspreise nach oben getrieben, hätten jedoch zu einer insgesamt verringerten Kaufbereitschaft geführt. IDC habe die Jahresprognose für den globalen Absatz von zuvor +2,1% auf -0,2% gesenkt.Das Absinken der Tablet-Verkaufszahlen habe sich wieder beschleunigt. In Q1 habe der Absatz um 11,7% abgenommen. Für das Gesamtjahr erwarte IDC einen Rückgang um 7,2% (2017: -6,5%, 2016: -15,6%). Apple (+2,1%) habe sich entgegen dem Markttrend stabilisieren können und habe das vierte Quartal in Folge steigende Absatzzahlen verzeichnet.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Apple-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute USD 180,00. (Analyse vom 10.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei "Apple Inc.": Keine vorhanden.