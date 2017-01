Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Aktionäre von Apple könnten mit dem bisherigen Jahresverlauf zufrieden sein. Auch die Hollywood-Pläne hätten die Börsen in den vergangenen Handelstagen positiv aufgenommen und das Papier des Tech-Konzerns auf über 120 Dollar getrieben. Mit eigenen Film- und Serieninhalten möchte Apple-Chef Tim Cook eine neue Erlösquelle anzapfen. Die Rally dürfte sich vorerst fortsetzen.Aus charttechnischer Sicht habe mit dem Sprung über die 120-Dollar-Marke ein neues Kaufsignal geliefert werden können. Zuletzt habe die Apple-Aktie im Jahr 2015 auf diesem Niveau notiert. Eine Attacke auf das All-Time-High könnte in den kommenden Monaten erfolgen.Langfristig orientierte Investoren bleiben bei der Apple-Aktie an Bord - Trader springen auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:112,45 EUR +0,63% (18.01.2017, 15:51)