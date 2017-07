Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,70 EUR +0,30% (04.07.2017, 12:26)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,50 USD -0,36% (04.07.2017, 00:34)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zu halten.Der seit Jahren schrumpfende PC-Markt habe in Q1/2017 an den Stabilisierungskurs des letzten Halbjahres angeknüpft. Die Marktforscher von IDC hätten für Q1 ein Wachstum von 0,6% ermittelt. Dabei habe sich der Markt weiter auf die größten fünf Anbieter verdichtet. Zu den Gewinnern hätten HP und Dell gezählt. Apple habe wieder 4,4% mehr Computer absetzen können. Wesentliche Impulse habe ein im Sommer 2016 angelaufener Ersatzzyklus bei Geschäfts-PCs gesetzt, dagegen hätten weitere Rückgänge bei Privatanwendern gestanden. Das angespannte Angebot von einzelnen Komponenten (z.B. Speicher, Batterien) dürfte den privaten Absatz mit Ausnahmen bei Premiumgeräten (High End, Gaming) und 2-in-1 Computern weiter bremsen.Nachdem der Gesamtabsatz bei Tablets 2016 um 15,6% abgenommen habe, habe sich der Rückgang in Q1/2017 auf 8,5% belaufen. Marktführer Apple habe sich mit einem Absatzminus von 13,0% schwächer als der Gesamtmarkt entwickelt. Dagegen habe die Windows-Strategie bei Huawei Früchte getragen. Die Chinesen hätten um 31,7% zulegen können und den dritten Platz hinter dem Zweitplatzierten Samsung (-1,1%) belegt.Der globale Smartphone-Absatz habe in Q1 um 4,3% zulegen können, nachdem 2016 mit einem Wachstum von nur 2,5% gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgefallen sei. Samsung (±0,0%) und Apple (-0,8%) seien kaum vom Fleck gekommen, dagegen hätten die chinesischen Hersteller Huawei, OPPO und Vivo mit Zuwächsen von über 20% zunehmend Marktanteile gewinnen können.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:126,70 EUR +0,04% (04.07.2017, 12:20)