Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Steven Milunovich von der UBS:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Steven Milunovich von der UBS die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Die Analysten der UBS schätzen, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise bei Apple Inc. im laufenden Jahr auf 673 USD steigen könnten. Im kommenden Jahr sei sogar ein Niveau von 692 USD vorstellbar. Im letzten Fiskaljahr habe sich der durchschnittliche Erlös noch auf 645 USD belaufen.Die Preisvorstellungen von Apple könnten aber durch den Wettbewerber Samsung Electronics gebremst werden. Ein iPhone mit einem Preis von 1.000 USD sei weniger wahrscheinlich, so die Einschätzung des Analysten Steven Milunovich. Wegen des größeren Displays des Galaxy S8 im Vergleich zum Apple-Gerät seien Grenzen gesetzt.Abgesehen davon sei eine Kontroverse zu beobachten, ob es sich bei Apple um eine Luxus- oder Massenmarkt-Marke handele. Analyst Steven Milunovich hält die Preise des Unternehmens unter Beachtung der Marktpositionierung der verschiedenen Modelle für ziemlich wettbewerbsfähig.