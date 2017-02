Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.02.2017/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Tech-Konzerns (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wie die kalifornische iPhone-Schmiede gemeldet habe, habe sie im vergangenen ersten Fiskalquartal 2017 wieder mehr iPhones verkauft als im Vorjahr und damit dem Technologiekonzern ein erneutes Rekordquartal zur Weihnachtszeit beschert. Der gesamte Umsatz sei auf 78,4 Mrd. Dollar gestiegen, nach Einnahmen von 75,9 Mrd. Dollar im Jahr vorher. Apple habe 78,3 Mio. iPhones verkauft. Das sei ein neuer Bestwert nach rund 74,8 Mio. Geräten im vergangenen Quartal gewesen. Damit habe Apple am Erzrivalen Samsung an die Spitze des Smartphone-Marktes vorbeigezogen. Der iPhone-Umsatz sei ebenfalls um 5% auf 54,37 Mrd. Dollar geklettert und mache damit rund 70% des Gesamtumsatzes aus. Der Nettogewinn pro Aktie sei mit 3,36 Dollar ebenfalls deutlich höher ausgefallen als im Vorjahr. Damit habe Apple die Markterwartungen der Analysten deutlich übertreffen können.Mit dem Rückenwind der starken Zahlen habe die Aktie von Apple ein neues Allzeithoch markiert und damit auch ein neues Kaufsignal generiert. Aktuell notiere die Apple-Aktie bei 136,60 Dollar. In dem zuletzt robusten Aufwärtstrend müssen wir in den kommenden Wochen aber auch mit kurzfrisitigen Rücksetzern rechnen, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe Februar 2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:129,399 EUR +0,70% (27.02.2017, 10:17)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:129,32 EUR -0,03% (27.02.2017, 10:26)