Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(01.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley:Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Die Analysten von Morgan Stanley demonstrieren nach den Quartalszahlen von Apple Inc. zunehmendes Vertrauen in ihre Meinung, dass die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2018 zu niedrig seien. Trotz fehlender großer Veränderungen beim Design habe das iPhone wieder auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Die Nutzung des iPhones und die Kundenloyalität würden auf einem hohen Niveau bleiben.Neue OLED-Displays, eine bessere Akku-Technik und ein überarbeitetes Design sollten zu einer Verstärkung der Upgrade-Raten in 2018 führen. Chian könnte dabei das Wachstum anführen, so die Einschätzung der Analystin Kathy Huberty.Im Geschäftsjahr 2018 könnten die iPhone-Stückzahlen um 20% steigen. Unter Berücksichtigung eines optimistischen Szenarios könnte die Apple-Aktie ein Niveau von 190 USD erreichen. Ein großer Medien-Deal könnte aber sogar für noch höhere Aktienkurse sorgen.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:118,85 Euro +6,31% (01.02.2017, 15:53)