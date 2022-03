Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Kauf.Apple-Experten hätten mit diesem Schritt schon seit längerem gerechnet. Jetzt würden es die Quellen des Bloomberg-Journalisten Mark Gurmann bestätigen: Apple arbeite an einem Hardware-Abonnement für iPhones aber auch andere Geräte wie das iPad oder die Apple Watch.Laut Bloomberg solle sich der Abo-Dienst von einer klassischen Ratenzahlung dadurch unterscheiden, dass die monatliche Gebühr nicht nur der geteilte Preis des Gerätes durch 12 oder 24 Monate sei, sondern auch die Möglichkeit beinhalte, die Geräte gegen neue Modelle auszutauschen - beim iPhone dann beispielsweise einmal im Jahr. Details zur Höhe der Gebühren seien jedoch noch nicht festgelegt. Erscheinen könnte der Dienst bereits Ende 2022.Eine monatliche Gebühr für iPhone und Co würde die wiederkehrenden Umsätze von Apple deutlich erhöhen - immerhin habe das iPhone im vergangenen Jahr über 50 Prozent der Gesamterlöse erwirtschaftet. Für das Management und die Apple-Aktionäre seien die wiederkehrenden Umsätze durchaus begrüßenswert.Für die eine Seite würde beispielsweise die aktuell so kritische Produktionsplanung erleichtert werden. Für die andere Seite würden widerkehrende Umsätze die Transparenz erhöhen. Im Falle eines monatlichen Abonnements, das die Option enthalte, immer das neuste iPhone zu erhalten, sinke zudem das Risiko, dass eine iPhone-Generation kräftig floppe.Mit einem weiteren Abo-Dienst würde Apple sein Ökosystem noch weiter zusammenzurren und die Nutzer noch enger an sich binden. Schnell würden dann weitere Dienste und Geräte bestellt. Die Vorteile für Apple und seine Anleger lägen auf der Hand.Die Apple-Aktie bleibt ein Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link