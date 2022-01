Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern wede auch in diesem Jahr wieder zahlreiche neue Produkte vorstellen. Laut Apple-Insider und Bloomberg-Kolumnist Mark Gurman könnte das erste von mindestens drei Apple Event des Jahres 2022 bereits in wenigen Wochen stattfinden.Wie der Experte in seiner aktuellen Bloomberg-Kolumne schreibe, werde Apple bereits im März oder April ein virtuelles Event anhalten und dabei sehr wahrscheinlich eine Neuauflage des günstigen iPhone SE präsentieren. Während Gurman davon ausgehe, dass das Design im Vergleich zum aktuellen Modell fast unverändert bleiben werde, rechne er mit großen technischen Upgrades.So solle das neue iPhone SE mit besseren Chips und Unterstützung für den schnellen 5G-Mobilfunkstandard ausgerüstet werden. Bislang sei 5G bei Apple nur in den teureren Modellen der Serien iPhone 12 und 13 an Bord. Da die Transformation hin zu neuen Mobilfunkstandard in vielen Regionen gerade erst Fahrt aufnehme, könnte sich der Tech-Riese mit einem 5G-fähigen Einsteigermodell aber weitere Marktanteile sichern.Außerdem könnte Apple im Frühjahr auch einen neuen, 27 Zoll großen iMac und einen Mac Mini mit M1 Pro und M1 Max-Prozessoren vorstellen, so der Experte. Auf die ganz großen Kracher müssten Apple-Fans allerdings bis zur jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC warten, die traditionell im Juni stattfindet.Neben umfangreichen Software-Upgrades für fast alle Produkte könnte Apple bei dieser Gelegenheit auch das heiß ersehnte Headset für Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen vorstellen. Es wäre die erste grundlegende Produktneuheit seit Jahren und ein großer Schritt in Richtung Metaverse. Gurman habe jedoch bereits zum Jahreswechsel zu Bedenken gegeben, dass Apple den Zeitplan dafür in der Vergangenheit immer wieder nach hinten habe korrigieren müssen. Voraussichtlich im September dürfte Apple dann noch das neue iPhone 14 präsentieren."Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Tech-Konzern auch in diesem Jahr an die starke Entwicklung der letzten Jahre anknüpfen könne und habe die Apple-Aktie als einen der Favoriten für 2022 auserkoren. Die Kaufempfehlung gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.