Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.06.2019/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von eToro:Im Moment können die Anleger nicht genug von Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) bekommen, so Dennis Austinat, Deutschlandchef bei eToro, kommentiert die aktuellen Geschäftszahlen des Produzenten veganer Burger.Mit einem Kursanstieg von 300 Prozent seit dem Börsengang im Mai sei die Aktie in den vergangenen Wochen unter eToro-Investoren weltweit einer der beliebtesten Titel gewesen.Die Anleger hätten vor der Veröffentlichung der Ergebnisse weiter gekauft, aber die Reaktion im Handel zum Ende der Woche werde interessant. Einige würden sich vielleicht entscheiden, nicht für den Hauptgang zu bleiben und ihre Gewinne jetzt mitzunehmen, anstatt die Aktie langfristig zu halten. Dies könnte zu einem Abwärtsdruck auf den Kurs führen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:104,78 EUR +18,40% (07.06.2019, 10:28)