Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,74 EUR +6,92% (28.01.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,34 EUR +2,90% (28.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,33 USD +6,98% (28.01.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apples iPhone habe im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforschern den Spitzenplatz im weltweiten Smartphone-Geschäft erklommen. Mit rund 85 Mio. verkauften Telefonen habe der US-Konzern bei einem Marktanteil von 23,4% gelegen, wie die Analysefirma IDC in der Nacht zum Freitag berichtet habe.Samsung sei demnach als Nummer zwei auf rund 69 Mio. Smartphones und einen Marktanteil von 19% gekommen. Apple übernehme schon länger nach dem Erscheinen neuer iPhone-Modelle im Weihnachtsgeschäft die Spitzenposition, während auf das gesamte Jahr gesehen Samsung vorn bleibe.Im Jahr 2021 habe Apple allerdings nach IDC-Zahlen den Abstand verringern. So sei der südkoreanische Konzern demnach zwar die Nummer eins mit 272 Mio. Smartphones und 20% des Marktes geblieben. Apple habe jedoch seinen Marktanteil von 15,9 auf 17,4% gesteigert und sei auf knapp 235,7 Mio. verkaufte iPhones gekommen. Auf Platz drei sehe IDC den chinesischen Anbieter Xiaomi, der im gesamten Jahr 191 Mio. Smartphones abgesetzt habe und bei 14% Marktanteil gelegen habe.Die Apple-Aktie habe seit ihrem Hoch Anfang Januar bei 182,94 USD zuletzt korrigiert. Im Bereich des September-Hochs 2021, wo auch die 90-Tage-Linie verlaufe, habe sie jedoch wieder nach oben drehen können. Nun gelte es, die 38-Tage-Linie zurückzuerobern. Gelinget dies, könne die Aktie ihre Rekordjagd fortsetzen. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bleibe weiterhin bestehen. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link