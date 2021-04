Börsenplätze AppLovin-Aktie:



AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Ticker-Symbol AppLovin-Aktie: APP) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Geschäft von AppLovin steht auf zwei Säulen: Zum einen unterstützt es App-Entwickler und -Publisher beim Testen und Analysieren ihrer Anwendungen sowie bei deren Vermarktung. Unter letzteres fällt das Aussteuern an Zielgruppen, die die App mit hoher Wahrscheinlichkeit herunterladen und der Verkauf von Werbeflächen innerhalb der Applikationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AppLovin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AppLovin-Aktie (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Ticker-Symbol AppLovin-Aktie: APP) unter die Lupe.Das sei daneben gegangen. Am Donnerstag habe AppLovin sein Börsendebut an der NASDAQ gefeiert und habe den ersten Handelstag mit einem dicken Minus beenden müssen. Anleger dürfte insbesondere der Verlust, den das US-Unternehmen im letzten Jahr eingefahren habe, abgeschreckt haben. Dabei würden die Zahlen überwiegend ein positives Bild zeichnen.Gleich zur Eröffnung sei der Kurs der AppLovin-Aktie fast 14% nach unten gerauscht und habe sich auch im Verlauf des Tages nicht mehr erholt. Am Ende sei das Unternehmen bei 65,20 USD aus dem Handel gegangen - 18,5% unter dem Ausgabepreis von 80 USD.Dabei habe das Unternehmen durchaus gute Zahlen präsentiert. Der Umsatz sei 2020 gegenüber dem Vorjahr um fast 46% auf rund 1,5 Mrd. USD geklettert. Gleichzeitig habe das Management eine Net Revenue Retention Rate von 118% ausgewiesen. Das Unternehmen habe also mit den Bestandskunden 18% mehr als im Vorjahr verdient. Das deute darauf hin, dass das Produkt bei den Kunden ankomme und sie zusätzliche Services buchen bzw. höhere Preise akzeptieren würden."Der Aktionär" halte AppLovin trotz des verpatzten Börsenstarts für eine spannende Wachstumsstory. Die AppLovin-Aktie gehöre auf die Wachtlist, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link