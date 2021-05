Den Erlös aus dem Börsengang wolle Apontis Pharma v.a. für ausgewählte Investitionen in die Entwicklung neuer Single Pills, die Beschleunigung der Entwicklung und Lizenzierung der bestehenden kurzfristigen Produktpipeline und den Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten zur Gewinnung weiterer Marktanteile sowie Produktakquisitionen zu verwenden. Bei den sog. Single Pills, die mehrere kombinierte Nachahmer-Wirkstoffe in einer einzigen Kapsel oder Tablette beinhalten würden, sei das Unternehmen eigener Einschätzung zufolge führend. Apontis Pharma habe 2020 einen Umsatz von 39,2 Mio. Euro erzielt und erwarte für dieses Jahr ein Wachstum von fast einem Viertel auf 48,5 Mio. Euro.



"Der Aktionär" sehe mit Apontis Pharma einen sehr interessanten neuen Wert aus dem deutschen Gesundheitssektor an die Börse kommen und sehe dementsprechend mit Spannung der Erstnotiz am kommenden Dienstag entgegen. Kurse im Bereich des Platzierungspreises seien in jedem Fall attraktiv, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2021)



Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist Apontis Pharma der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der Apontis Pharma AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (09.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apontis Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM) unter die Lupe.Das Unternehmen aus Monheim am Rhein habe die letzte Hürde auf dem Weg aufs Börsenparkett knapp überwunden. Der Platzierungspreis für die angebotenen Anteile sei auf 19 Euro je Stück festgelegt worden, habe Apontis Pharma am Donnerstagabend mitgeteilt. Die Preisspanne habe bei 18,50 bis 24,50 Euro gelegen. Es seien wie geplant gut 5 Mio. Aktien platziert worden.