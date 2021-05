Tradegate-Aktienkurs Apontis Pharma-Aktie:

Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist Apontis Pharma der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der Apontis Pharma AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie. (22.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apontis Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) unter die Lupe.Seit vergangener Woche befinde sich ein weiteres deutsches Unternehmen aus dem Pharmasektor an der Börse. Die Apontis Pharma AG sei ein führendes Unternehmen für Single Pills in Deutschland. Sie habe am 11. Mai 2021 ihren ersten Handelstag. Der Erstausgabepreis der Aktien habe bei 19 Euro gelegen. In den Tagen nach dem erfolgreichen IPO habe das Papier bis auf 19,45 Euro ansteigen können, zuletzt habe die Apontis Pharma-Aktie allerdings Federn lassen müssen. Derzeit notiere sie bei 17,80 Euro."Mit den starken ersten vier Monaten 2021 setzt Apontis PHarma ihr Wachstum mit verbesserter und praxistauglicher Behandlung für chronisch kranke Patienten in Deutschland fort. Auch der laufende Mai zeigt eindrucksvoll, dass wir als Marktführer für Single Pills mit Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen von der steigenden Nachfrage nach Single Pill-Therapien anhaltend profitieren. Wir rechnen fest damit, unseren Marktanteil 2021 allein mit bestehenden Produkten zu erhöhen. Die Entwicklung neuer Single Pills für kardiovaskuläre Erkrankungen, von denen wir voraussichtlich bis 2023 mindestens vier weitere, vielversprechende Single Pill-Kandidaten auf den Markt bringen werden, wird dazu beitragen, die einzigartige Positionierung, das Umsatzwachstum und die Marktführerschaft von Apontis Pharma als ,The Single Pill Company' auszubauen", so Karlheinz Gast, CEO von Apontis Pharma.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apontis Pharma-Aktie: