Stuttgart-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,18 Euro -6,49% (05.08.2019, 15:35)



Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,32 Euro -4,05% (05.08.2019, 15:47)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

9,67 CAD +40,14% (02.08.2019)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (05.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse der Analystin Tamy Chen von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analystin Tamy Chen vom Investmenthaus BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Cannabis-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Im Vergleich zu den Quartalszahlen der vorangegangenen Perioden habe der aktuelle Quartalsbericht von Aphria Inc. eine klar andere Sprache gesprochen.Allerdings sei es nur schwer abzuschätzen, inwieweit sich der jüngste Trend als nachhaltig erweisen werde.Analystin Tamy Chen weist darauf hin, dass das im abgelaufenen Quartal von Aphria erzielte Absatzvolumen im Segment Freizeitgebrauch dreimal so stark zugenommen habe wie es im Branchendurchschnitt der Fall gewesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: