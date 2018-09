Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

14,05 Euro +2,33% (19.09.2018, 14:21)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

20,80 CAD +6,56% (18.09.2018)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (19.09.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Matt Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Matt Bottomley von Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Seit dem letzten Quartalsbericht dürfte Aphria Inc. weitere Fortschritte gemacht haben um die Position als einer der führenden Produzenten in Kanada und auch im Ausland zu festigen, so die Analysten von Canaccord Genuity. Verschiedene Joint Ventures und Abnahmevereinbarungen seien geschlossen worden.Obwohl die Bewertungen innerhalb der Branche zuletzt gestiegen seien, bleibe die Aphria-Aktie eines der attraktiveren Investments unter den großen lizenzierten Anbietern. Strategische Investoren dürften Interesse bekunden. Mit einer 2020er EV/EBITDA-Multiple von 15,2% notiere der Titel mit einem erheblichen Abschlag gegenüber der Peer Group. Analyst Matt Bottomley rät zum Einstieg auf dem aktuellen Niveau, weist aber gleichwohl auf die Möglichkeit kurzfristiger Rückschläge hin.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Aphria-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "speculative buy" ein und bestätigen das Kursziel von 24,50 CAD.Börsenplätze Aphria-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Aphria-Aktie:14,08 Euro +3,91% (19.09.2018, 14:21)