Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

5,65 EUR +1,71% (30.12.2020, 13:58)



Nasdaq-Aktienkurs Aphria-Aktie:

7,06 USD +3,52% (30.12.2020, 22:00)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

8,99 CAD +2,98% (30.12.2020, 22:00)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker-Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSX-Symbol Aphria-Aktie:

APH



NASDAQ-Symbol Aphria-Aktie:

APHA



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker-Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH, NASDAQ-Symbol: APHA) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (30.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker-Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH, NASDAQ-Symbol: APHA) unter die Lupe.Seit Jahren werde Mexiko von Drogenkartellen heimgesucht. Um dem organisierten Verbrechen den Geldhahn zuzudrehen, bereite die Regierung seit einigen Wochen die Legalisierung von Cannabis vor. Damit werde den Kartellen nicht nur das Monopol auf ein wichtiges Produkt genommen - sondern es entstehe auch der größte Cannabis-Markt der Welt.Bereits im November habe der mexikanische Senat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag verabschiedet. Das Abgeordnetenhaus wolle bis Februar das Gesetz durchwinken, womit Mexiko nach Kanada, und Uruguay als drittes Land der Welt Cannabis auch den Freizeitgebrauch von Cannabis legalisieren würde.Auf den US-Markt könnte die Legalisierung in den Nachbarstaaten zusätzlichen Druck ausüben, ebenfalls die Legalisierungsbemühungen voranzutreiben. Bisher sei in 15 Bundesstaaten der Freizeitgebrauch legal.Doch auch außerhalb von Amerika könnte es 2021 zu einer Aufweichung des Cannabis-Verbotes kommen. In Frankreich habe Präsident Emmanuel Macron bereits die Strafverfolgung von Cannabisdelikten abgemildert und seinen Willen geäußert, noch mehr Gesetzte in dieser Richtung auf den Weg zu bringen. Auch in Deutschland könnte im Falle einer Regierungsbeteiligung der Grünen nach der Bundestagswahl 2021 ein Kompromiss in Sachen Cannabis im Koalitionsvertrag stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: