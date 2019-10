Frankfurt-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,10 Euro -4,38% (14.10.2019, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

4,15 Euro -2,71% (14.10.2019, 16:52)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

6,21 CAD +0,32% (14.10.2019, 16:54)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (14.10.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse von Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabis-Sektor überarbeiten die Analysten von Jefferies & Co die Bewertungsmodelle. Eine ganze Reihe von negativen Nachrichten in den letzten sechs Monaten und nur wenigen Anzeichen für eine Profitabilittä habe dazu geführt, dass ein größeres Risikopotenzial eingepreist worden sei.Auf Sicht der kommenden zwölf Monate dürfte sich bei den Kursentwicklungen die Spreu vom Weizen trennen. Unternehmen mit Schritten in Richtung Profitabilität dürften belohnt werden.Analyst Owen Bennett zählt Aphria Inc. zu den Anlagefavoriten. Das Unternehmen zeige starke Fortschritte, u.a. bei der Infrastruktur für Cannabis-Derivatprodukte und dem globalen Ausblick. Der Titel sei sehr attraktiv bewertet.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co bestätigen in ihrer Aphria-Aktienanalyse das "buy"-Rating, senken aber das Kursziel von 15,00 auf 11,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aphria-Aktie: