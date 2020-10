Delaware (www.aktiencheck.de) - Wie sich die europäische Wirtschaft in den kommenden Monaten entwickelt, ist aktuell schwer abzusehen, so die Experten von Lazard Asset Management."Es gibt erste Anzeichen, dass europäische Aktien outperformen. Wir glauben, dass sich Europa im Vergleich zu anderen Ländern zu einer besseren Wahl für Anleger entwickelt. Dies hat folgende Gründe:- Die europäische Wirtschaft und die Unternehmensgewinne haben sich aufgrund einer robusteren politischen Reaktion auf das Virus besser gehalten als die der USA.- Die Stimmung an den Märkten hat von einem entschiedenen Finanzplan der EU profitiert.- Die EU hat ESG-Themen ganz oben auf ihre politische Tagesordnung gesetzt und damit Europa als Investitionsziel für nachhaltig orientierte Investoren an die Spitze gebracht.- Der Euro ist in den vergangenen Monaten stärker geworden gegenüber dem Dollar und dem Pfund." (26.10.2020/ac/a/m)