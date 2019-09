Einschätzung: Auch wenn der Vorfall einzigartig sei und die Zahlen dramatisch, bestehe derzeit kein Grund zu übertriebener Dramatisierung: Allein Saudi Arabien habe Exportlager von knapp 200 Mio. Fass und könne den Ausfall damit über einen Monat lang kompensieren. Aktueller Stand sei, dass die Wiederherstellung der Produktion mehrere Wochen benötigen werde. Außerdem würden alle Industriestaaten für solche Zwecke strategische Ölreserven besitzen, welche die Nachfrage mehrere Monate abdecken könnten (allein in den USA über 600 Mio. Fass, die US-Regierung habe bereits ihren Einsatz ermächtigt). Außerdem sei der Ölmarkt derzeit überversorgt und die internationalen Öllager so voll, dass laut Reuters ein Förderausfall von 5 Mio. Fass mehrere Monate dauern müsste, um die Lagerbestände gerade einmal auf den langfristigen Durchschnitt absinken zu lassen.



Was man argumentieren könne, sei, dass die politische Risikoprämie im Ölpreis erhöht bleiben sollte, da ähnliche Anschläge nicht auszuschließen seien, und die Verletzlichkeit der modernen Öl-Infrastruktur anschaulich demonstriert worden sei. Das größte Risiko für weitere Ölpreisanstiege sei die Gefahr einer Eskalation des Konflikts mit dem Iran (derzeit von den USA für die Anschläge beschuldigt): Eine kriegerische Eskalation im Golf würde ein weit größeres Exportvolumen an Öl unterbrechen und wäre geeignet einen relevanten Ölpreisschock auszulösen, der die globale Wirtschaft sowie die Finanzmärkte ernsthaft beeinträchtigen würde. Ausblick: Angesichts des wahrscheinlich nur vorübergehenden Produktionsausfalls und der hohen Lagerbestände würden die Analysten keinen Grund sehen, ihre Ölpreisprognose anzuheben (USD 64 Ende 2019).



Der Ölpreissprung um 10% klinge zwar dramatisch, das Niveau von USD 66 (Brent) entspreche aber gerade einmal dem Niveau von Anfang Juli. Wegen des Anschlags jetzt noch Öl long zu gehen erscheine zu spät. Sobald ein absehbarer Zeitplan für die Wiederaufnahme der saudischen Ölproduktion existiere, sollte der Preis sogar wieder (weiter) zurückgehen. Dementsprechend würden die Analysten auch keine relevanten Effekte auf andere Märkte erwarten (selbst die Börse in Saudi Arabien - am Sonntag geöffnet - habe nur mit einem Minus von rund 1% schlossen). Auch die globalen Aktienmärkte würden heute Morgen recht gelassen reagieren: Asien leicht im Plus (außer China, wo Industrieproduktionsdaten mit dem schwächsten Zuwachs seit Indikation für fast 18 Jahren belasten würden), S&P-Future -0,6%, und Europa ähnlich stark im Minus.



Sollte der Anschlag in weiterer Folge zu einem kriegerischen Konflikt mit dem Iran eskalieren, würde sich das Szenario drastisch ändern (Ölpreisschock falls Straße von Hormuz und damit Transportroute für großen Teil der Golf-Produktion blockiert würde). Dieses Szenario hätte aber so negative globale Folgen, dass die Hemmschwelle dafür hoffentlich entsprechend hoch liege. Entsprechend gering würden die Analysten derzeit die Wahrscheinlichkeit dafür ansetzen. (16.09.2019/ac/a/m)





