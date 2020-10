Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Oktober 2020 veröffentlicht, so die Experten von State Street.Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index bei State Street Associates, dem Recherche- und Beratungsunternehmen von State Street Global Markets, in Zusammenarbeit mit FDO Partners. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze."Die Risikobereitschaft ging im Oktober insgesamt zurück, wobei Ursache für den Stimmungseinbruch offensichtlich die Anleger in den USA und Europa waren, da die zweite Welle von Covid-Infektionen in allen Regionen stark und gleichzeitig zunahm, was die Wachstumssorgen erneut verstärkte", erkläre Rajeev Bhargava, Leiter der Abteilung Investor Behavior Research bei State Street Associates. "Interessanterweise stieg der Appetit der Anleger in Asien sprunghaft an, möglicherweise deshalb, weil man dort derzeit in der Lage sind, das Virus regional einzudämmen. Neben der bestehenden Ungewissheit über die bevorstehenden US-Wahlen bleibt der langfristige Trend bei der globalen Anlegerstimmung jedoch unklar. Es wird wichtig sein zu sehen, ob sich die Risikobereitschaft angesichts des Wahlergebnisses regional stabilisiert oder ob der zu beobachtende Anstieg an Covid-Infektionen eine treibende Kraft bleibt, die die Anleger in den nächsten Wochen weiter beeinflussen wird." (29.10.2020/ac/a/m)