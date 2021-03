Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) wurde gestern von den steigenden Anleiherenditen in den USA nach unten gezogen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".In einem Interview mit CNBC habe Mark Mobius, Executive Chairman der Templeton Emerging Markets Group und Gründer von Mobius Capital Partners, seine langfristige positive Einschätzung zu Edelmetallen betont. Und zwar nicht nur zu Gold, sondern auch zu Silber, Platin und Palladium. "Man muss in diesen Edelmetallen sein, einfach weil sie eine Form von Währung darstellen", habe er in dem Interview gesagt. "Ich glaube, dass diejenigen, die sich mit Gold und Silber beschäftigen, gut beraten sind, etwas davon in ihrem Portfolio zu haben." Er habe Anlegern dazu geraten, etwa zehn Prozent ihres Vermögens in Edelmetalle zu investieren - hauptsächlich in Gold. Obwohl die Anleiherenditen Spielraum nach oben hätten, habe Mobius gesagt, dass Investoren das größere Bild betrachten müssten. "Ein Zinssatz von 2 Prozent für 10-jährige Anleihen ist nicht hoch und ich glaube nicht, dass das viele Leute anziehen wird", habe er gesagt. "Es ist nicht sehr signifikant."Tatsächlich herrsche aktuell viel Aufregung mit Blick auf die steigenden Renditen bei den US-Anleihen. Das betreffe nicht nur den Goldsektor, sondern genauso den Tech-Sektor, der unter dem Plus bei den Anleiherenditen leide. Die Börse fokussiere sich häufig auf ein Detail und blende dabei vorübergehend andere Faktoren aus. Ein Anleihezins von 1,7 Prozent, wie er aktuell für zehnjährige Staatsanleihen gezahlt werde, sei alles andere als hoch. Dazu nehme die Inflation gerade Fahrt auf. All das möge der Markt eine zeitlang ignorieren. Doch mittelfristig dürfte der Blick eher Inflationsgefahren gehen. Und das dürfte den Goldpreis unterstützen. (19.03.2021/ac/a/m)