Betrachte man umgekehrt das Szenario einer Erholung des Wachstums: Statt das Glas als halb leer zu sehen, konzentriere man sich auf die erforderlichen Bedingungen für einen raschen Anstieg des weltweiten Wachstums und die Folgen für die großen Asset-Klassen. Vor allem durch einen günstigen Ausgang des Handelskonflikts zwischen China und den USA könnte auf der Unternehmensseite wieder mehr Vertrauen entstehen. Ein Teilabkommen oder eine umfassendere Einigung könnte beträchtliche Investitionen bewirken, denn die Unternehmen hätten eine größere Klarheit und könnten langfristige Ausgaben planen.



Zudem könnten die Zentralbanken mithilfe ihrer Liquiditätsspritzen die Inflation anheizen. Dies würde den Unternehmen mit Preissetzungsmacht die Erhöhung ihrer Preise und somit ihrer Gewinne ermöglichen und zudem ihre Margen konsolidieren.



Falls sich dieses Szenario bewahrheite, sei davon auszugehen, dass ein Engagement in Aktien gewinnbringend wäre: Ihre Risikoprämie erschiene im Vergleich zu Anlagen, die gegenüber den Zinssätzen staatlicher Titel empfindlich seien, plötzlich sehr begrüßenswert. Die als am sichersten geltenden Staatsanleihen würden überdies häufig eine Null- oder sogar Negativrendite aufweisen. In diesem Fall wären konjunktursensible Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Erholung, aber auch aufgrund ihrer bisher besonders niedrigen relativen Bewertung den Qualitätswerten vorzuziehen.



Auch wenn dieses Szenario vorerst sehr hypothetisch sei, sei es aufgrund der Unberechenbarkeit des mächtigsten Mannes der Welt, US-Präsident Donald Trump, nicht ganz auszuschließen. Zwar habe Trump den Markt häufig unangenehm überrascht, doch eine jähe Wende in den Beziehungen zu China werde vor dem Hintergrund des Präsidentschaftswahlkampfes und des Amtsenthebungsverfahrens von Tag zu Tag ein wenig wahrscheinlicher. (15.10.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Das Risiko, was Anleger derzeit am meisten fürchten, ist zweifellos das Risiko einer weltweiten Rezession, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Clément Inbona, Fondsmanager, La Financière de l'Echiquier.Befürchtet werde, dass das Wachstum in einigen Quartalen abrupt zum Stillstand kommen könnte.