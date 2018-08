Hamburg (www.aktiencheck.de) - Diese Woche begann entspannt mit einer leichten Erholung der Aktienmarktnotierungen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Die Anleger würden aber vorsichtig bleiben. Davon würden die nach wie vor festen Notierungen der sicheren Häfen Schweizer Franken, Yen und Bundesanleihen zeugen. Letztere würden bei zehn Jahren Restlaufzeit noch immer bei nur 0,3 Prozent p.a. rentieren. Schließlich sei weiter offen, ob die Vertrauenskrise der Türkischen Lira nicht doch auch andere Schwellenländerwährungen in Mitleidenschaft ziehe. Zudem stehe am Donnerstag die nächste Runde der gegenseitigen Zollerhebungen zwischen den USA und China auf der Agenda. Auch vom internationalen Notenbank-Treffen in Jackson Hole dürften kaum positive Impulse ausgehen. Nachteilig für Anleger könnte sich die Diskussion auswirken, ob der laufende Handelskrieg zu steigenden Preisen führe. Sollten - zumindest für die USA - steigende inflationäre Gefahren angedeutet werden, könnte die Befürchtung stärker steigender US-Leitzinsen die Aktienkurse deckeln. Zurückhaltendes Agieren an den internationalen Börsen bleibe aktuell sinnvoll. (21.08.2018/ac/a/m)



